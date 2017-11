Le collège Saint Joseph dans les starting-blocks

Le cross du collège a mobilisé nombre d’élèves. Avec cette année, la participation de deux autres établissements.

Comme chaque année, le collège Saint Joseph de Vendôme, sous l’impulsion de Paul Cruchandeu, professeur d’éducation physique et directeur de l’Union générale sportive de l’enseignement libre (UGSEL, Comité de Loir-et-Cher), a organisé le cross du collège mobilisant tous les élèves, garçons et filles, et quel que soit leur âge.

Au matin du 13 octobre, ils étaient ainsi 450 collégiens au départ du gymnase des Grands Prés. Ils se sont élancés, par petit groupe, sur leur parcours chronométré, en fonction de leur âge. Mais cette année, et pour la première fois, les classes de CM1 et CM2 des écoles Notre-Dame-de-Vendôme et de Saint-Jean-Baptiste-de-Coulommiers-la-Tour participaient à l’événement.

En présence de Sam Ba, adjoint à la mairie de Vendôme, en charge de l’éducation et du sport, et de Jean-Claude Mercier, conseiller municipal, les récompenses ont été décernées au gagnant de chaque catégorie.

«Vous savez que pour le collège Saint-Joseph, le sport compte beaucoup. Un certain nombre de 6e cette année pour la première fois en font au sein d’une classe à dominante sportive. Le sport a toute sa place ici pour les valeurs qu’il véhicule. Prenez du plaisir à le pratiquer », soulignait, devant les élèves, Olivier Daudé, directeur du collège.

Les meilleurs d’entre eux participeront au Cross UGSEL départemental qui réunit tous les collèges privés de Loir-et-Cher, le 15 novembre prochain, à Vendôme.

Alexandre Fleury