Les Coteaux du Vendômois à la puissance 3

Cette année, en plus de sa traditionnelle course des Coteaux du Vendômois, l’US Vendôme Triathlon accueille et organise les demi-finales Grand-Ouest de triathlons jeunes, support des qualifications pour le championnat de France.

Le samedi 20 mai, dès 9 heures, ce sera parti pour près de 500 jeunes triathlètes français(e)s-minimes, cadets et juniors-des régions Bretagne, Poitou-Charentes, Pays de Loire et Centre Val de Loire pour les ½ finales Grand Ouest de triathlons. Fort de son expérience, l’US Vendôme Triathlon souhaite renouer avec les organisations d’envergure. Depuis les championnats de France élite de triathlon en 2011, une épreuve qui nous avait permis de côtoyer les meilleurs français en partance pour les JO de Londres, le club s’est concentré sur ses événements régionaux : le week-end triathlon des Coteaux du Vendômois et la Houzée Running Trail.

Une course solidaire

«Soutenus par les collectivités locales : le Syndicat intercommunal du plan d’eau de Villiers, la commune de Villiers-sur-Loir, la ville de Vendôme, le Conseil départemental, mais également par une dizaine d’entreprises, cet événement important du monde du triathlon permet une nouvelle fois de faire découvrir notre région à de nombreuses familles et de participer au développement de l’économie locale», explique Jérôme Lefer, cheville ouvrière de l’USV Triathlon.

Cette épreuve est solidaire également puisqu’un euro par inscription sera reversé le samedi à l’association «Un Regard pour tous». «Un regard pour Marie, atteinte du syndrome de Rett, maladie génétique qui occasionne une déficience intellectuelle sévère et qui touche quasi-exclusivement les filles. Cette petite Marie, devenue grande, nous accompagne depuis plusieurs années sur nos organisations avec ses parents», souligne Jérôme Lefer. Le dimanche, c’est 50 cts qui seront reversés à l’association «Les Amis de Rochambeau» pour l’entretien du château et du parc de la célèbre demeure du Maréchal à Thoré-la-Rochette, un parc traversé par les participants sur le parcours pédestre.

Le public est attendu nombreux et, comme chaque année, un village étape est établi au plan d’eau de Villiers-sur-Loir d’où partent toutes les épreuves du week-end.

Samedi 20 mai et dimanche 21 mai,

à partir de 9h, plan d’eau de Villiers-sur-Loir.

Alexandre Fleury