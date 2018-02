Des cotisations à muscler

L’assemblée générale de l’ USV Musculation a permis à Gilles Touboulic, son président, de revenir sur le prix des cotisations, un casse-tête pour le développement du club.

«Le total de toutes les charges est supérieur au montant des cotisations, a lancé d’emblée Gilles Touboulic. Une solution doit être trouvée, car nous avons un salarié, Lilian Possamai, et nous devons cotiser à la fédération, payer l’assurance et contribuer à l’entretien de la salle, ce sont des charges incompressibles.»

L’ USV Musculation compte plus de 300 membres, avec de nouvelles arrivées l’an passé de jeunes âgés de 15 à 18 ans. « Notre souci est de trouver le bon équilibre entre les cotisations adultes et jeunes, poursuit Gilles Touboulic. Nous ne demandons pas à nos membres un engagement sur du long terme, et nous sommes souples en terme de paiements. »

Oui, mais voilà. Afin justement de trouver le bon équilibre, il faudra en passer par une augmentation du montant de la cotisation des jeunes, en diminuant l’offre de réduction à 25% au lieu des 35% actuellement proposés.

Quant au bilan sportif, l’ USV Musculation peut bomber le torse ! Lors de la saison passée, Chloé Saunier a battu le record du monde du 1000 km en aviron indoor en sept jours, sept heures et quarante trois minutes. Elle a également été la première en tandem mixte à Saint-Cyr-Coëquidan en juin, et elle a battu le record de France large team à Haillan (Gironde) sur 100 km en juillet. Thomas Michaud a, lui, été champion de France de Force athlétique 2017 en cadet de moins de 53 kg, et Damien Chevereau médaille de bronze en développé couché seul en catégorie vétéran et moins de 66 kg.

Des résultats plus qu’honorables au niveau régional, en individuel comme en équipe. L’ USV Musculation est régulièrement en force sur les podiums !

Alexandre Fleury