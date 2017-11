Dans les coulisses du futur Centre aquatique

En octobre, dans le cadre de la manifestation nationale « Les Coulisses du bâtiment », près de 600 collégiens et lycéens du Loir-et-Cher ont pu, grâce à la Fédération départementale du bâtiment, visiter le site en construction de la future piscine vendômoise.

Beaucoup d’affluence à cette occasion. Il suffisait de compter les bus scolaires s’enchaînant chaque heure pour déposer les élèves venus de dix-neuf établissements du département. «Et l’opportunité pour eux de découvrir un véritable chantier lors de ses portes ouvertes avec les différents acteurs des métiers du bâtiment au cœur du projet», détaille Frédéric Theret, président de la Fédération du bâtiment du Loir-et-Cher.

Car les idées reçues sur ces métiers sont légion. «Même s’il y a moins de stéréotypes aujourd’hui, le secteur peine toujours à recruter. Or, il y a nécessité à avoir de véritables techniciens, et le bâtiment demande une multitude de compétences, de l’ingénieur en passant par des chefs d’équipe, des architectes et surtout des hommes qualifiés», poursuit-il. L’objectif de ces «Coulisses du bâtiment», c’est justement de casser cette image négative. «Ainsi, 80% des jeunes qui sortent du Centre de formation des apprentis à Blois trouvent un emploi. En termes de rémunération, nous sommes bien au dessus de ce que propose l’industrie», ajoute le président.

Comme le rappelait Pascal Brindeau, maire de Vendôme et président de la communauté d’agglomération Territoire Vendômois, le choix de la Fédération d’organiser la manifestation sur la construction du nouveau Centre aquatique était judicieux. «En plus d’être attractif pour les jeunes collégiens, car c’est un complexe sportif, ce chantier, dont l’investissement se monte à 15 millions d’euros, est exemplaire à plusieurs titres. Je citerai notamment les techniques employées, comme la géothermie. Et puis, le chantier réunit également 70% d’entreprises locales, départementales et régionales», appuie le maire.

Alexandre Fleury