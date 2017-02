Le point au fil de l’eau

L’USV Canoë-Kayak se réunissait en janvier pour son assemblée générale, club vendômois scindé en deux sections, l’une de compétition, l’autre en loisir.

Christian Moreau, président de l’USV Canoë-Kayak se félicitait en début de séance de la venue récente au sein du club de Rémy Pointurier, kayakiste confirmé et diplômé, jeune étudiant qui arrive pour deux ans sur Vendôme et qui dispose de temps pour encadrer moyennant un contrat jeune aidé par l’Etat.

«Quel changement depuis trois mois, l’objectif va devenir plus facile à atteindre avec Rémy pour dynamiser notre club, contribuer à son développement et permettre à notre sport la progression de nos effectifs pour 2017», soulignait-il.

La saison dernière fut marquée en mars 2016 par l’organisation d’un challenge régional jeune en course en ligne sur l’étang de Villiers-sur-Loir.

Une journée où les membres et bénévoles du club ont œuvré et qui fut une énorme réussite, rassemblant plus de 120 pagayeurs de toute la région. La ligue du centre a même demandé à l’USV Canoë-Kayak de réitérer l’expérience.

Beaucoup d’espoir face aux résultats de deux jeunes membres du club, Tatiana Chevaleyre, championne de course en ligne et deuxième au classement régional poussine ainsi que Julien Dessolin, jeune prometteur, qui porte les couleurs du club en championnat de France.

«Mon plaisir dans mes fonctions de président, reste celui de voir progresser les enfants qui restent l’image de notre club.»

Le point noir de la nouvelle saison 2017 reste tout de même le déménagement du club suite au commencement à l’automne des travaux de la nouvelle piscine aux Grands-Prés.

«Nous sommes bien sûr conviés aux réunions de projet et avons été déplacés dans des locaux provisoires mais notre crainte reste pour l’été 2017 et notre système locatif de canoë aux touristes qui est une ressource importante pour la trésorerie du club», concluait Christian Moreau face à l’assemblée.

USV Canoë – Kawak

www.usv-cck.com

06 30 58 51 76

Alexandre Fleury