Le rallye comme passion

Passionnés de sport automobile, Romain et Benjamin entameront à bord de leur Peugeot 106 de compétition leur quatrième saison de rallye qui débutera au printemps 2018.

Collègues de travail chez Bosch, à Vendôme, au bureau d’études, les deux compères partagent une même passion pour la compétition automobile. Un rêve de gosse qu’ils ont réalisé en 2014 et qui dure depuis quatre ans. «Avant de venir travailler à Vendôme, j’étais chez Peugeot, à Sochaux. Je travaillais sur la mise au point du train-avant de la 208 GTI, la voiture de tourisme mais sportive incontournable de la marque. De par mes études et avec mes stages, je me suis spécialisé dans ce domaine », précise Benjamin, le copilote, qui a surtout roulé sur circuit avant de découvrir le rallye. Quant à Romain, le pilote de la team, il est tombé tout petit dans la marmite de la compétition avec son père, commissaire de course : «Dès mon enfance, je me suis plongé dans l’ambiance des circuits et des rallyes dans toute la région.»

S’ils ont franchi le pas vers la compétition, c’est grâce notamment au magasin Mobalpa de Vendôme et à Rémi Vallée, son directeur, qui a financé leur première saison, la plus compliquée car des frais énormes ont été engagés dans l’achat et la préparation du bolide. Pour cette nouvelle saison qui se prépare, la voiture a été entièrement démontée et chaque pièce révisée ou changée. «Nous en avons profité pour la repeindre entièrement, lui changeant son look mais gardant nos couleurs, verte et blanche», souligne Romain. Engagés en catégorie N2, des voitures proches de la série d’origine avec un moteur agrémenté d’un calculateur et d’une boîte de vitesses courte, ils seront donc prêts pour la nouvelle saison. Toujours en recherche de sponsors, avec leur association «Team Doucet Compétition», l’équipage doit débuter sa saison le 3 mars à Châtellerault pour la terminer en septembre.

Alexandre Fleury