Lignières, 10e édition de la Gentlemen Frères Feillu

Samedi 14 octobre, le top départ sera donné depuis Lignières de cette édition marquante de la GFF. Comme chaque année, c’est l’Union Cycliste Vendômoise qui se charge de l’organisation sportive et la commune de Lignières qui mobilise signaleurs et motards pour sécuriser la course.

Cette année, le circuit de vingt kilomètres sera à réaliser une seule fois. Partant du bourg de Lignières, il passera par Les Haies, Rocheux, La Houghaise, La Chapelle-Enchérie, Renay et Chicheray avant la ligne d’arrivée lignéroise.

L’épreuve se disputera par équipes de deux coureurs, hommes ou femmes. Le duo devra se composer d’un « gentleman » licencié FFC, FSGT, vétéran UFOLEP, ou même non licencié (sous réserve d’un certificat médical de mois de trois mois) et d’un « entraîneur » licencié amateur de plus de 17 ans ou professionnel.

La course est quant à elle, comme chaque année, contre la montre avec une forme de handicap lié à l’âge des coureurs : les gentlemen âgés de moins de 40 ans auront deux secondes par mois en plus du temps réalisé tandis que les plus que quadragénaires bénéficieront d’un crédit d’une seconde qui sera retranché du chronomètre.

Jusqu’au 7 octobre, les volontaires peuvent s’inscrire auprès de Dany Le Bris (contact : 02.54.72.26.21. ou par mail alain.lebris@neuf.fr). L’inscription d’une équipe induit une participation de 20 €.

Pour les spectateurs attendus nombreux aux abords de la mairie de Lignières, ils ont encore un peu plus de temps pour se préparer… à ne faire d’effort que d’encourager les cyclistes.

Programme

A partir de 12 h : remise des dossards.

– A 12 h 45 : défilé des enfants de l’école de cyclisme de l’UCV avec les coureurs professionnels.

– A 13 h 30 : départ de la première équipe.

– A 18 h : classements et remise des récompenses.

– A 19 h : vin d’honneur à la salle des fêtes de Lignières.

Le Petit Vendômois