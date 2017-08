Mazangé sur liste de départ

Sport auto Tours organise, les 2 et 3 septembre, la 11e course de côte de la Vallée du Loir.

Elle rassemble les passionnés de sport automobile, licenciés ou non, et les aide à assouvir leur passion en popularisant et en assurant la promotion des sports automobiles, Sport auto Tours, association bien connue à Vendôme, tient depuis quatre ans le Salon des sports mécaniques. Elle organisera, les 2 et 3 septembre, la 11e course de côte de la Vallée du Loir. Pour la troisième année consécutive, le coup d’envoi de cette épreuve régionale sera donné à Mazangé. Rappelons que, jusqu’en 2014, celle-ci partait de Saint-Arnoult.

Pour cette édition, les vérifications administratives et techniques débuteront le samedi 2 septembre après-midi à la salle des fêtes de Mazangé. Suivront, le dimanche 3 au matin, les essais, obligatoires et chronométrés. La course en elle-même, parcours de 1,3 km, sur un dénivelé de 8%, débutera à 13h45 le dimanche, marquée par l’envoi de la première des trois montées prévues. Une soixantaine de voitures est attendue sur la ligne de départ, frissons garantis ! Nouveauté cette année : deux buvettes qui permettront aux spectateurs sur le bas comme sur le haut du parcours de se désaltérer, ainsi qu’une sono qui transmettra au fur et à mesure les temps effectués par les bolides.

Notons que la réglementation en vigueur de cette course est celle de la coupe de France de la Montagne, et que cette épreuve vendômoise compte pour ce championnat, la toute première de la saison 2017/2018.

Samedi 2 septembre : vérification et essai. Dimanche 3 : centre-bourg de Mazangé. Départ : salle des fêtes.

www.sport-auto-tours.com

Le Petit Vendômois