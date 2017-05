Mölkky : «On est les champions !»

L’association Vendômoise du Stade olympique de Mölkky (SOM) a remporté les championnats de France des clubs les 15 et 16 avril.

Comme tous les ans depuis sa création, en 2015, l’association de Mölkky de Vendôme participait en avril aux championnats de France des clubs qui se déroulaient au Domaine du Donjon, à Orléans. Des équipes de toute la France avaient fait le déplacement et certaines de très loin, notamment Brest, Toulouse, Metz et Grenoble.

Chaque association sportive envoie ses quatre meilleurs joueurs et tous les clubs jouent les uns contre les autres en mode championnat. La victoire se signe en 3 points, un nul représentant 1 point, une défaite zéro point. On accumule donc les scores et à la fin des rencontres celui qui possède le plus nombre de points est sacré champion de France des clubs, ce qui fut le cas pour l’équipe de Vendôme.

Lors de ses deux premières éditions, le SOM avait terminé le championnat au pied du podium, performance certaine pour un tout jeune club créé et affilié à la Fédération française de Mölkky parmi la vingtaine d’équipes participantes plus aguerries.

«Cette année, nous y allions remonté et boosté par nos bons résultats passés. A Orléans, l’équipe vendômoise était constituée de Geoffroy Gourdon, François Blard, Damien Landais et Geoffrey Dobigny. Nous avons bien joué, sommes restés soudés tout le week-end et à la fin, nous avons remporté cette belle compétition très relevée», explique le capitaine et le président du SOM, Julien Freneix.

Contact : Julien Freneix, président du Stade olympique de Mölkky de Vendôme : 06 70 31 12 94

