Ne pas confondre Padel et Paddle

A l’issue de la journée portes ouvertes le 1er avril, du Padel au club de tennis de Vendôme, une rencontre avec le président de l’USV Tennis, Eric Régnard s’imposait afin de nous éclairer sur la nouvelle saison qui débute de ce sport de raquette totalement nouveau dans le Vendômois depuis l’année dernière, peu connu en Région Centre-Val de Loire.

Le Petit Vendômois : Qu’est ce que le padel ?

Eric Régnard : C’est très simple et surtout très ludique. C’est un jeu de raquette, qui se situe entre le tennis et le squash mais aussi simple à jouer et aussi convivial que le ping pong. A ne pas confondre avec le paddle qui lui se pratique sur l’eau avec une rame. Il n’y a rien d’aquatique dans ce nouveau sport, il se joue sur un petit terrain entouré d’une paroi de verre car il y a possibilité de les utiliser pendant le jeu. Pas besoin d’une tenue spéciale, une paire de chaussures de sport suffit et nous louons les raquettes et les balles au sein du club ou en location au bar-restaurant La Comédie en centre ville. Aucune licence et aucune cotisation ne sont obligatoires, la location du terrain se fait à l’heure soit 20€ que vous jouiez à 4 ou à 2 joueurs. Toutefois, nous avons un abonnement annuel à 95€ ou à 75€ si l’on est déjà inscrit à l’une des sections de l’USV-UA.

LPV : Comment et quand peut-on jouer à ce sport de raquette ?

Eric Régnard : Les terrains sont éclairés et donc on peut jouer 24h/24, 7 jours sur 7. Les deux cours de Padel sont situés aux Grands Prés au sein du Club de tennis. Ce jeu se joue sur un petit terrain et se pratique à 2 ou 4 joueurs. Hormis les Portes Ouvertes de ce week-end, le club organise des Padel parties tous les premiers jeudis de chaque mois à partir de 19h, encadré par un professeur de padel agréé. C’est une excellente occasion de connaître d’autres joueurs et de découvrir ce sport avec une restauration prévue le soir après la découverte. Le padel est également un des rares sports que l’on peut pratiquer en

famille avec même de jeunes enfants ou entre amis. Nous avons mis en place une école de Padel avec notre moniteur diplômé qui donne des cours le mercredi après-midi pour les jeunes et le jeudi soir et samedi matin pour les adultes.

Nous souhaitons réellement développer ce sport à Vendôme, en simplifiant la réservation en ligne sur usvpadel.fr ou auprès de Céline au 02 54 77 19 30. Nous organisons aussi des formules spéciales pour les entreprises, offrant ainsi une belle occasion de découvrir le padel entre collègues avec l’espace restauration, terrasse et vestiaires à disposition pour un brunch ou un dîner.

Un tournoi prévu le premier Week-end de Juin (3 et 4 juin) et les épreuves régionales, étape majeure du championnat de France les 24 et 25 juin à Vendôme. Chacun peut même librement s’inscrire à ces deux épreuves. Essayer c’est l’adopter, rejoignez nous !

Renseignements et inscription : USV Tennis situé aux Grands Prés à Vendôme

02 54 77 19 30 – usvpadel.fr – usv.tennis.usv@gmail.com

Alexandre Fleury