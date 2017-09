Le nouveau guide du sport est arrivé !

Vous avez une grosse envie de sports ? Alors, bienvenue à l’ USV… Il y a mille et une façons de pratiquer : pour le plaisir, la santé, le dépassement de soi, la découverte, le loisir, la compétition, tout est possible à l’ USV. !

Venez rejoindre les 3700 licenciés et profitez de l’ambiance chaleureuse et de la convivialité des 22 associations sportives.

Les éducateurs sportifs qualifiés et les nombreux bénévoles vous accueilleront avec plaisir. Ils œuvrent toute l’année pour vous proposer des animations sportives de qualité, avec le soutien de la Ville de Vendôme, du Conseil général et de la Région Centre.

Et, pour vous faciliter l’accès au sport, toutes les associations USV acceptent les COUPONS SPORTS et CHEQUES VACANCES de l’ANCV ainsi que les passeports TEMPS LIBRES de la CAF.

Le nouveau guide du sport 2017/2018 vient de paraître. Vous y retrouverez les associations sportives. Il est dès maintenant disponible à l’ USV, au 24, rue du Docteur-Faton, à Vendôme, et chez tous les partenaires de ce guide incontournable de la rentrée !

02 54 77 90 40 / courriel : usv.ua@orange.fr /

facebook : usv.ua vendome

Ouverture : lundi, mardi 9h-12h ;

mercredi 14h-18h ; vendredi 14h-17h

Le Petit Vendômois