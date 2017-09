Nouvel entraîneur pour les Kangourous

Juste avant la reprise pour cette nouvelle saison, l’assemblée générale de l’ USV Gymnastique s’est tenue devant de nombreux adhérents et leur famille. Une belle occasion pour Frédéric Segura, président du club, de faire le bilan de l’année écoulée et de présenter le nouvel entraîneur : Justine Dion.

Résultats en baisse la saison dernière pour l’USV Gymnastique. « Les Kangourous de Vendôme » s’y attendaient. Des contre-performances souvent prévisibles pour tous les clubs vendômois avec les départs des sportifs pour leurs études secondaires. Sans entraîneur fédéral la saison dernière, le club a réussi tout de même à assurer ses effectifs : 240 licenciés. Grâce notamment au dévouement de Nadia, Christelle et Nadine, le club a pu maintenir le niveau pour les entraînements des différentes sections. «Le bilan reste tout de même honorable malgré toutes ces contraintes, la charge de travail de la saison passée pour les entraîneurs et le bureau, en lien avec mon absence pendant six mois pour raison professionnelle», nous confiait Frédéric Ségura.

Sans entraîneur, et donc avec des charges réduites, le club en a profité en 2016-2017 pour investir 11 000 € dans du nouveau matériel. «Nous avons la chance d’avoir un gymnase dédié pour notre sport sans payer de loyer. Nous faisons en sorte de maintenir dans un excellent état l’ensemble des équipements. Déjà pour la sécurité de nos enfants et puis cela contribue à la vie sportive de l’ensemble des licenciés. Lors de la tempête que nous avons subie, la mairie a réagi comme il le fallait et les parents bénévoles ont su se mobiliser pour nettoyer les dégâts occasionnés», poursuit le président. En termes financiers, la saison prochaine le club se doit d’aller chercher de nouveaux sponsors et d’essayer de reconduire un Cap’Asso, l’aide financière délivrée par la Région pour le nouvel entraîneur : Justine Dion.

Diplômée en activité physique pour tous, Justine Dion a exercé la gymnastique artistique pendant 17 ans. Intervenante dans les écoles ou à destination du handicap, elle devrait suivre d’autres formations dans l’année pour se perfectionner, en particulier pour la compétition. «Nous avons eu plusieurs candidats tout au long de l’année mais Justine a retenu notre attention car, au vu de son d’état d’esprit et de ses objectifs, nous avons compris que nous étions sur la même longueur d’onde», souligne Frédéric Ségura.

Car le but du club c’est bien de tirer vers le haut les gymnastes et de reconstruire le niveau en cinq ans. « Il ne faut pas être pressé, il faut simplement de la rigueur, du travail et de la patience », conclut judicieusement le président.

Toutes les informations sur : www.usv-gym.net

Alexandre Fleury