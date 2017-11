Pêche : les réempoissonnements au gré de chacun

L’arrivée de l’automne annonce, pour les trente deux AAPPMA du département, le début de la saison des ré-empoissonnements en poissons blancs et carnassiers.

Ceux-ci auront lieu sur la quarantaine d’étangs et plans d’eau dont elles ont la gestion. La particularité de chacun d’entre eux sera prise en compte pour choisir les espèces et le tonnage à introduire. La surface, la profondeur, la présence de végétation, l’aptitude à la reproduction, mais également les attentes des pêcheurs sur telle ou telle espèce seront déterminants dans ce choix.

Le but recherché reste avant tout de proposer aux pêcheurs, des sites bien empoissonnés avec une belle population afin que chacun puisse y pratiquer sa pêche favorite.

Certains plans d’eau seront dédiés à des pêches spécifiques (carpe ou carnassier) dans ce cas l’empoissonnement sera adapté. Un règlement particulier pourra être mis en place interdisant provisoirement la pêche suite au déversement.

Les introductions seront effectuées avec des poissons issus d’une pisciculture agréée, tout achat et déversement provenant d’un particulier non agréé reste interdit.

Nouveau site internet : www.peche41.fr

La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Loir-et-Cher est heureuse de vous annoncer la mise en ligne de son nouveau site internet : www.peche41.fr

En effet, l’ancien site ayant été piraté en début d’année, la Fédération a fait le choix de travailler sur un nouveau site plus moderne. Plus clair, plus structuré nous espérons que ce dernier saura répondre aux diverses questions des pêcheurs locaux et des touristes pêcheurs.

La grande nouveauté est la mise en ligne d’une carte interactive permettant de géolocaliser l’ensemble des parcours de pêche, qu’ils soient en rivière ou en plans d’eau, les réserves de pêche, les sièges des AAPPMA, les hébergements pêche… D’autres éléments géolocalisés seront prochainement mis en ligne tels que les lots du Domaine Public Fluvial utiles à la localisation des parcours de pêche de nuit.

Cet outil étant celui des pêcheurs nous sommes ouverts à toutes remarques afin d’améliorer l’information disponible.

Travaux de restauration sur le Fargot

Les curages et travaux de recalibrages menés sur les cours d’eau dans les années 1980 ont particulièrement altéré la morphologie des cours d’eau et, de fait, leur fonctionnement. Aujourd’hui, sur l’ensemble du territoire, des actions, portées par des collectivités et structures diverses, permettent de restaurer les cours d’eau par diversifications des écoulements, recharges en granulats…afin qu’ils retrouvent une dynamique plus naturelle.

Le Fargot, petit cours d’eau affluent du Loir s’écoulant à Montoire a récemment a fait l’objet de travaux de re-méandrage.

Cette opération a été portée par le Syndicat du Loir (SIERAVL) dans le cadre du contrat territorial Loir-médian. La portion basse du Fargot, situé juste avant sa confluence avec Loir a été retravaillée sur 400 m afin qu’il retrouve une belle sinuosité. Des banquettes latérales ont également été créées afin que s’y installe une végétation de bord de cours d’eau.

Juste avant le début des travaux, le pôle technique de la Fédération de pêche est intervenu afin de mener une opération de sauvetage des espèces piscicoles par pêche électrique. L’ensemble des poissons pêchés composé de petites espèces comme le chabot, la loche franche, le goujon ou le vairon ont été transférés sur un secteur amont exempt de travaux.

D’autres actions de ce type sont menées sur le département par des syndicats de rivières. La fédération de pêche y apporte son soutien et participe selon le cas à des inventaires piscicoles avant-après travaux, aux pêches de sauvetage avant travaux …

Après les travaux, un délai de 6 mois est souvent nécessaire au milieu afin qu’une végétation de berge et aquatique de réinstalle et que les espèces recolonisent le site durablement.

Finale Challenge Carnassiers 2017

Ce samedi 15 octobre 2017, a eu lieu la traditionnelle finale du Challenge Carnassiers.

L’objectif de cette finale a été de comptabiliser un nombre maximum de poissons carnassiers durant la journée. Après chaque capture, les différents poissons ont été contrôlés par un commissaire et remis à l’eau dans les meilleures conditions (remise rapide dans l’eau, le poisson est décroché dans l’eau, ardillon écrasé…)

Quatre concours répartis sur l’ensemble du département (Vallée du Cher, de la Loire et du Loir) ont permis aux pêcheurs d’accéder à cette grande Finale.

Au total 54 participants différents, ont concouru tout au long de l’année.

Pour être autorisé à prendre part à cette dernière manche, il fallait avoir au moins participé à une des quatre précédentes. Les compétiteurs réguliers, en plus de l’accumulation de leurs points; ont également obtenu « une prime à la fidélité » de 50 points/manche.

Le plan d’eau de la Paquerie (ancienne gravière de 13ha) situé à Tréhet, a donc accueilli ces finalistes… Après 5h30 de pêche, les pêcheurs ont comptabilisé 31 poissons (maille selon le règlement spécifique au concours) brochets, sandres, black bass et perches (+20cm)…

L’AAPPMA de Thoré/Montoire a su, grâce à ses bénévoles, faire en sorte que cette journée soit une réussite. La bonne ambiance était au rendez-vous.

Les résultats de cette finale sont :

Bateau : 1er Les Frangins, 2e Carna Club 37 et 3e : Club carnassier amboisien

Float tube : 1er Sébastien Moreau, 2ème Anthony Robert et 3ème Jean Noël Gay

Un très grand bravo à eux ainsi qu’à tous les participants qui ont su rester fidèles et ont joué le jeu jusqu’au bout.

Les résultats de cette compétition et toute l’actualité pêche en Loir et Cher sont disponibles sur la page Facebook «Fédération de pêche du Loir-et-Cher»

C’est nouveau ! Pour la première fois, une compétition régionale est organisée sur le département de l’Indre (36). Cinq concurrents (float-tube) par département de la région Centre Val de Loire, se sont vus qualifiés pour cette grande finale.

Dans le département, les cinq concurrents à représenter le Loir et Cher sont : Sébastien Moreau, Anthony Robert, Gilles Berton, Maxime Foureau et Cédric Garnier. Cette finale s’est déroulée le dimanche 5 novembre sur le lac de la Roche-Bat-l’Aigue.

