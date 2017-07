Pêches estivales, vous avez tous les choix !

L’arrivée de l’été correspond également à celle de la pratique de pêches plus spécifiques. Il n’y a que l’embarras du choix. La plus pratiquée à cette période reste la pêche aux leurres. Les eaux en été subissent un fort éclaircissement et les montages les plus légers sont mieux adaptés à ces eaux limpides où la discrétion reste la base de la réussite.

Exception faite du brochet et du black bass qui peuvent chasser lorsque le soleil est au zénith, l’activité de la plupart d’entre eux est tôt le matin ou sur le coup du soir quand les températures ne sont pas excessives. On privilégie les petits, voir micro-leurres, plus attractifs car les carnassiers s’alimentent plutôt de petites proies en cette saison. Il convient de prospecter en priorité les secteurs ombragés et de repérer les bancs d’alevins à l’abri des courants, un carnassier y sera surement posté à proximité.

Pêcheur au lancer léger, vous êtes à la recherche de sensations, alors n’hésitez pas à vous «frotter» à l’aspe ! Originaire du bassin du Danube, ce poisson a colonisé la plupart des fleuves français, il est désormais bien présent sur la Loire en Loir et Cher et les gros spécimens ne sont pas rares. C’est un carnassier redoutable que l’on traque avec des cuillers, des leurres de petites tailles mais toutefois assez lourds permettant des lancers longs. Il se tient dans les eaux vives en plein courant. C’est un chasseur de surface. On le repère lorsque réuni en banc il se met à chasser avec frénésie dans les boules d’alevins offrant un magnifique spectacle.

Il fait trop chaud les carnassiers boudent et bien pensez au chevesne. Malgré la chaleur et les eaux très chaudes il reste très actif. Que cela soit au leurre de surface, au streamer ou tout simplement à la sauterelle, ce poisson bagarreur vous apportera de belles sensations.

L’été c’est aussi les vacances scolaires, profitez en pour emmener les enfants au bord de l’eau. Pêche atypique, la pêche à la grattée à la recherche du goujon est parfaite pour initier un jeune. Cette pêche se pratique les pieds dans l’eau. Elle consiste à troubler l’eau afin de créer une traînée colorée chargée de particules et de larves qui vont concentrer les goujons devant vous. Pêche peu onéreuse, le matériel est basique, une canne de deux à trois mètres équipée d’une ligne munie d’un flotteur de 0,80 gr et d’un hameçon n°18 suffisent amplement. L’action de pêche est simple mais aussi contraignante car il faut créer un nuage en permanence sans quoi les goujons vous abandonneront rapidement.

N’oublions pas une dernière pêche très familiale qui est celle de la pêche aux écrevisses. Cette pêche ludique par excellence est autorisée a toute personne possédant une carte de pêche, toute l’année en 2ème catégorie au moyen de six balances à écrevisses, d’un diamètre de 30cm et de maille de 10mm. En Loir-et-Cher, en plus de nombreux plans d’eau (La Ferté Beauharnais, Villiers sur Loir…), le Canal de Berry est sans doute le secteur le plus fréquenté par les pêcheurs pratiquants cette pêche qui amuse petits et grands.

Profitez de l’été au bord de l’eau et amusez-vous à la pêche !!!

Inventaires piscicoles 2017

Chaque année, le personnel des pôles technique et développement de la fédération de pêche du Loir-et-Cher se mobilise afin de mener des inventaires piscicoles sur les cours d’eau du département. Ces inventaires appelés communément «pêches électriques» sont réalisés à l’aide de matériel de pêche spécifique permettant d’attirer les poissons en nage forcée vers l’opérateur grâce à un champ électrique diffusé dans l’eau.

Une fois capturés, les poissons sont identifiés, mesurés, pesés puis remis à l’eau après la pêche (sauf pour les espèces dites nuisibles qui sont détruites). Nous suivons un protocole précis d’intervention et les résultats obtenus permettent ainsi de calculer un Indice Poisson Rivière, sorte de baromètre de la qualité de la faune piscicole du cours d’eau. Cette qualité donnant, par la même, une image de l’état écologique du milieu aquatique. Ces inventaires sont menés en complément de ceux réalisés sur le département par des organismes d’Etat (Agence Française pour la Biodiversité) ou des bureaux d’études.

En juin de cette année, 5 jours de pêche ont permis de réaliser 9 inventaires piscicoles sur des cours d’eau du département pour lesquels nous ne disposions pas d’information depuis au moins 10 ans ainsi que 2 inventaires sur la Cisse pour le compte du Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse (pêches menées dans le cadre de projets avant travaux). Ces pêches ont été programmées durant la semaine des rivières permettant ainsi à la Fédération, avec l’aide des syndicats de rivières locaux, d’accueillir sur 2 inventaires un public venu nombreux. Grâce à un matériel de pêche portatif léger, nous avons réalisé également des sondages sur de petits affluents (et sous affluents) du Cher. Pour ces interventions, en plus de la présence des techniciens de rivières, des bénévoles des associations de pêche sont venus nous prêter main forte, nous les en remercions grandement. Les résultats de ces inventaires seront transmis aux associations de pêche locales au cours de l’été.

Le club pêche adulte continu

Depuis maintenant deux ans la Fédération de Pêche du Loir et Cher a créé un club de pêche à destination des adultes. Ce club a pour objectif principal de rendre totalement autonome les pêcheurs (montage, nœuds, connaissance des cannes, moulinets, tresses, leurres, milieu…).

Le club est essentiellement basé sur la technique de la pêche des carnassiers aux leurres… mais certaines séances ont pour thème, la pêche à la mouche, feeder, grande canne…. C’est un club à l’année qui permet de découvrir différentes techniques de pêches sportives, avec 15 séances réparties sur la saison. Vous découvrirez différentes techniques de pêche sur la Loire, les différents plans d’eau du département, les rivières de première catégorie, etc…

Deux types d’animations sont programmées : en salle et au bord de l’eau

Les animations en salle ont pour objectif de vous rendre autonome sur les spécificités matérielles ainsi que sur les techniques de pêche suivant la saison…

Les séances aux bords de l’eau ont pour but d’appliquer les conseils donnés en cours théorique. En fonction des attentes des adultes et de la saison, vous pratiquerez la pêche aux leurres (du bord et en float tube), la pêche de la carpe, (au feeder et à la grande canne), la pêche de la truite au toc….

Les séances en salle se déroulent un jeudi soir par mois de 18h30 à 20h30, pour les cours au bord de l’eau, un à deux samedi par trimestre. N’hésitez pas à demander le planning. Un classeur pédagogique est fourni à tous les participants. Il est complété de fiches à chaque séance. Le matériel de pêche est également fourni lors des séances de pêche !

Pour adhérer au club, il faut être détenteur d’une carte de pêche en cours de validité et vous acquitter d’une cotisation annuelle de 50 euros.

Le club sera principalement encadré par Rémi Carbon, agent de développement au sein de la Fédération de Pêche et moniteur guide de pêche diplômé d’état. Des intervenants spécialisés sur une technique sont également conviés à certaines séances…

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Fédération de Pêche du Loir-et-Cher au 02.54.90.25.60. ou l’animateur pêche du pôle animation Rémi Carbon au 07.71.28.16.42

Un club pour les jeunes pêcheurs à Montoire-sur-le-Loir !

Le 15 mai dernier, l’AAPPMA de Thoré-Montoire a organisé une animation pêche sur le plan d’eau de St Quentin les Troo. Cette dernière a mobilisé une quinzaine de jeunes pêcheurs tous aussi passionnés les uns que les autres …

Suite à cette journée plutôt réussie, l’AAPPMA de Thoré-Montoire souhaite créer un Atelier Pêche et Nature (APN) dont le siège serait à St Quentin les Troo (plan d’eau). La Fédération de Pêche du Loir-et-Cher ainsi que les différents partenaires de cette opération ont décidé de mettre en place un programme d’activités sur la saison 2017/2018.

Objectifs du club :

Créer, développer et animer un club axé sur la pêche et son milieu environnant.

Valoriser le loisir pêche auprès d’un public jeune et les impliquer dans un rôle associatif

Découvrir de nouveaux horizons au jeune pêcheur (techniques et lieux de pêche).

Comprendre le fonctionnement des cours d’eau et la gestion des milieux aquatiques.

Si votre enfant souhaite s’ouvrir à une nouvelle activité ou si au contraire, c’est déjà un pêcheur en herbe en quête de nouvelles connaissances, pourquoi ne pas l’inscrire à l’Atelier Pêche Nature de Thoré-Montoire ?

Cette année le club sera principalement encadré par les bénévoles de l’AAPPMA et Mr Rémi Carbon, agent de développement au sein de la Fédération de Pêche et moniteur guide de pêche diplômé d’état. Le Club ouvrira le 23 septembre et accueillera un samedi sur deux (de septembre à décembre et de mars à juin 15 jeunes provenant du pays de Ronsard et des coteaux de la Braye. Agés de 8 à 16 ans, ils pourront bénéficier des nombreuses activités pêche et milieu. Une cotisation annuelle de 40 € sera demandée par enfant.

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Fédération de Pêche du Loir-et-Cher au 02.54.90.25.60 ou Rémi Carbon au 07.71.28.16.42.

Fermeture des plans d’eau

Pour des raisons de manifestations estivales certains plans d’eau pourront être fermé à la pêche. En effet, il est fréquent que les feux d’artifices tirés à l’occasion des festivités du 14 juillet se fassent aux bords des étangs.

Merci de bien vouloir respecter ces interdictions.

Exemple : Lunay (14 juillet), Choue (27 aout),…

Rencontre Amicale des pêcheurs adhérents de l’AAPPMA de Thoré-Montoire

L’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Thoré-Montoire organise sa première rencontre amicale des pêcheurs adhérents. Cette journée se déroulera sur le Plan d’eau de Saint-Quentin les Troo le samedi 8 juillet. L’association propose une rencontre pêche au coup tous poissons confondus (+ classement poissons-chat) le matin de 9h30 à 11h30. Accueil à partir de 8h30. Inscription gratuite et renseignements chez les dépositaires de cartes de pêche ou Mr Ploux au 06 89 17 68 31, ou Mr Savineaux : 06 80 14 20 23. L’après midi une rencontre amicale des enfants sera organisée. Buvette et restauration sur place.

