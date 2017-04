En piste pour l’USV Athlétisme

En avril, même s’il ne faut pas se découvrir d’un fil selon le vieil adage, les épreuves d’athlétisme débutent en extérieur au stade Léo-Lagrange à Vendôme.

L’USV Athlétisme, plus exactement l’entente Vendôme Marolles Athlétisme organise son premier meeting d’ouverture de la saison pour les benjamins-minimes au stade Léo-Lagrange le samedi 8 avril, dés 11 heures. «Le choix de cette date, avancée dans le calendrier, choix commun du club et de la commission d’organisation départementale, est en lien notamment avec une saison estivale bien chargé», explique Fabio Pireli, président de l’association vendômoise. Les fleurons du département dans la catégorie des 12-15 ans se disputeront les meilleures places après la saison d’hiver en indoor. «Simon Jouanneau et Yann Samba, nos deux Vendômois, champions régionaux de triathlon en salle, devraient être présents et défendre leur titre. Ça va être du sport, car nous avons dû limiter en plus le choix des épreuves.» Ainsi, dès le matin, les épreuves de vitesse avec haies ou sans haies, semi distance de 1000m, 2000m, 3000m, courses de relais, sauts en hauteur ainsi qu’à la perche, saut en longueur, poids, disque et javelots permettront déjà d’avoir un véritable aperçu de l’athlétisme moderne.

Des épreuves de sport adapté

Mais l’USV Athlétisme a également programmé un grand rassemblement le samedi 29 avril: les championnats régionaux d’athlétisme de sport adapté. «C’est la cinquième année consécutive que nous co-organisons avec le Comité départemental de sport adapté ces épreuves de début de saison. Avec nos bénévoles, nous attendons ce championnat avec plaisir. Même si la coordination n’est pas toujours aisée, nous aimons les regards croisés entre valides et non valides. Ils seront une soixantaine d’athlètes de la région, déficients mentaux et psychiques», précise Fabio Pireli. Ce samedi, après les épreuves régionales de sport adapté, s’ensuivra une rencontre des Ecoles d’athlétisme du département et des poussins pour cinq compétitions ludiques, relais course d’obstacles et relais 4X50m, saut en longueur, saut à la perche et lancer de vortex. Deux compétitions qui permettent de créer sur une journée du lien entre les enfants et les handicapés, tous solidaires autour du sport.

Samedi 8 avril au stade Léo Lagrange à Vendôme :

Meeting départemental Benjamins-Poussins d’ouverture de la saison d’athlétisme.

Samedi 29 avril au stade Léo Lagrange à Vendôme : Championnats Régionaux d’athlétisme de sport adapté / Rencontre des Ecoles d’athlétisme du département et des poussins.

