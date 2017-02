Première assemblée du Practice de la Bouchardière

Près de trente personnes s’étaient réunies dans le Club House pour cette première assemblée Générale du Practice de golf de la Bouchardière.

«Nous ne remercierons jamais assez la Communauté de communes du Vendômois Rurale (CVR) de nous avoir permis d’ouvrir notre association par le prêt du terrain et pour toutes les aides apportées qu’elles soient matérielles comme administratives», souligne Nicolas Bedu, président de cette jeune association.

L’aventure a débuté en novembre 2015, quand le terrain fut hersé. Le ramassage à l’époque des cailloux était assuré par des bénévoles sur trois ou quatre week-ends, travail long et fastidieux. «Au départ, on nous a pris pour des fous. Lorsque nous avons décidé de faire un practice, ce n’était qu’un terrain agricole. Tout était à faire», précise le président. La mise en place des filets en bout de terrain, les panneaux indicatifs du métrage, les tapis pour les bases ont été installés par la suite, grâce notamment aux nombreux sponsors qui ont cru au projet et aux membres bienfaiteurs. Le don d’une fourgonnette de l’entreprise Sepchat a permis de ramasser les balles plus rapidement.

Bienvenue au Club House

Le practice au printemps 2016 s’est également affilié à la Fédération française de golf (FFG), grâce à Julien Senouches, professeur diplômé, qui assure l’école de golf au sein du Practice de la Bouchardière. L’inauguration a eu lieu en juin, et 120 personnes ont pu découvrir un club convivial.

«Le principe et le but du practice, c’est effectivement d’apprendre ou de se perfectionner. Mais également de sortir par la suite sur les golfs de la région. Ici, on apprend. Les golfs l’ont bien compris, car avec une carte que nous avons créé -la carte de la Bouchardière- cela permet d’avoir des avantages sur les parcours de la région», détaille Nicolas Bedu.

L’année 2016 s’est également terminée par l’inauguration en décembre du Club House, véritable lieu de convivialité et aussi par plus d’une centaine de 100 membres affiliés. Au printemps, l’électricité sera opérationnelle et permettra ainsi de mettre en place la machine à balles automatiques qui était faite auparavant par des permanences. Elle fonctionnera grâce à des jetons qui pourront être pris directement chez le partenaire du Practice, au magasin Intercaves à Naveil. L’avenir est la mise en place d’une zone d’approche, laquelle permet de travailler le geste pour mettre la balle dans le trou. L’organisation aussi d’une compétition, «La Bouchardière Cup», qui se jouera en quatre épreuves, en duo (Scramble pour les initiés) et qui tournera dans les golfs de la région. La première étape se déroulera le 11 mars prochain au golf de La Carte, à Onzain. Une multitude de projets pour cette association dynamique !

Contact et renseignement : ou 06 62 08 47 32.

Alexandre Fleury