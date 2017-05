Priorité au golf pour tous !

Poussez les portes de l’unique golf de notre territoire. Avec trente ans d’existence et une nouvelle équipe dirigeante, le golf de la Bosse se réinvente pour donner envie aux adeptes des loisirs de plein air de venir découvrir ses installations.

Au golf de la Bosse, l’accent est mis sur la découverte et l’initiation de ce sport afin de casser les préjugés d’une pratique confidentielle et élitiste. Pour cela, il organise des journées portes ouvertes tout au long du mois de mai.

Une attention toute particulière est portée au jeune public. Le golf de La Bosse met à disposition des écoles et collèges ses installations pour que les élèves puissent pratiquer gratuitement le golf dans le cadre scolaire. Son école, sous la responsabilité d’un moniteur, fonctionne tous les samedis après-midi de septembre à juin afin que les jeunes joueurs se perfectionnent. Un loisir qui se pratique à toutes les saisons dans une ambiance conviviale. Une activité idéale aussi pour s’aérer le corps et l’esprit, et qui peut se pratiquer à partir de 6 ans et sans limite d’âge. A l’issue des cours collectifs d’hiver, réunissant la plupart des joueurs du club, il n’est pas rare qu’ils se retrouvent après les cours pour partager une partie ou un déjeuner amical dans le club-house.

Car, c’est un golf, mais pas que… C’est également un lieu où les entreprises trouveront un cadre agréable pour leurs événements et des animations. Ouvert à tous, le site abrite le restaurant « La Guignardière » qui propose une carte gourmande. Alors n’attendez plus et osez le golf à la Bosse en profitant du 6 au 28 mai des initiations gratuites !

Plus d’informations, golf de la Bosse, Vievy-le-Rayé : 02 54 23 02 60

mailto:golfdelabosse@orange.fr ou www.labosse.fr

Alexandre Fleury