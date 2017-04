Rando-Roller Vendôme

«Le Vendôme Roller Club est né suite à l’initiative de la municipalité d’animer le centre ville en organisant des randonnées roller en 2015. La première a eu lieu en démonstration le jour de la célèbre course à pied de l’Ekiden (anciennement les Foulées Vendômoise)»

«La création du club a suivi et nous sommes parus au journal Officiel en juin 2015. Nous avons repris l’activité randonnée petit à petit. Nous avons aussi démarré des cours adultes et enfants en septembre de la même année pour enseigner la pratique du roller aux grands et aux petits.

Les cours ont été regroupés dans le même gymnase (Jean Emond) le vendredi soir de 20h30 à 22h30 pour les adultes et le samedi matin de 10h à 12h30 pour nos jeunes et un cours débutant le samedi également de 10h à 11h. L’équipe encadrante est constituée d’un entraîneur possédant le B.I.F. et de 8 autres animateurs pour le seconder. Nous sommes équipés de matériel divers : jalons, cônes, barres de saut, tremplins, ballons, crosses… Nous pouvons également prêter du matériel pour le patinage loisir : rollers, protections et casques.»

Alexandre Chartier.

Le Petit Vendômois