«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin»

En novembre, Robin Thomas, le président de l’USV Triathlon, animait sa première assemblée générale devant une salle pleine.

«Ce n’est pas un nouveau départ pour le club, mais simplement pour assurer une certaine continuité et pour son développement que je me propose d’accompagner l’association pendant quelques années», annonçait le président lors de son rapport moral. Tout est dit, car l’ USV Triathlon nage, roule et court depuis de nombreuses années dans une excellente ambiance. Une année où les résultats sportifs et l’engagement de ses membres étaient au rendez-vous avec l’esprit sportif, la passion pour leur discipline et l’intérêt de l’autre, comme le soulignait Robin Thomas.

Une année également où le club a souhaité recruter un entraîneur pour un contrat de 24 heures par semaine afin de soulager et épauler les entraîneurs bénévoles avec un encadrement supplémentaire, notamment pour les jeunes licenciés. Un projet toujours d’actualité, car Laurent Tarlet, embauché six mois au sein du club, n’a pas fait l’unanimité et un choix personnel l’a poussé vers d’autres horizons.

La grande manifestation de 2017 du club a été l’organisation du Triathlon des coteaux du Vendômois qui, cette année, challenge supplémentaire, était aussi la demi-finale jeune du championnat de France. Pas moins de 450 jeunes compétiteurs sont venus chercher leur qualification pour la finale des championnats de France. Un succès financier aussi avec plus de 1300 athlètes inscrits et le club a même reçu les félicitations de la Ligue et du corps arbitral pour son organisation parfaite. «Nous abordons donc une nouvelle saison avec enthousiasme, dans la continuité du projet-club 2017-2020, avec l’ambition d’un meilleur suivi des jeunes athlètes, la mise en place de stages et la multiplication des points de rencontre», déclarait le président en fin d’assemblée.

A noter : en 2018, outre de nouveau, en mai, la reconduction à Villiers-sur-Loir du triathlon, le Trail de la Houzée, avec aux commandes Patrick Voillot, reviendra lui avec un nouveau parcours qui se déroulera non plus en août mais en juin. «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin», a conclut Robin Thomas. Tout l’objectif du club en somme…

www.vendometriathlon.com

Alexandre Fleury