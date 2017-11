« Skater , c’est la liberté !»

Rencontre à Vendôme avec une bande de 15 à 25 ans.

Leur point commun ? La passion du skate chevillée au corps.

Ils sont jeunes, beaux et sportifs. Ils ont appelé leur collectif d’un surnom original et mystérieux : SK8/S3T pour « SKeight /SthreeT ». Leur grand bonheur, c’est de se retrouver ensemble sur une planche à quatre roulettes et entre ami(e)s le mercredi, le week-end ou le soir après le lycée. Même si on ne la connaît pas précisément les origines du skate-board, ce sport est arrivé des Etats Unis, principalement de Californie. Aujourd’hui, rien à voir avec ses débuts, le matériel a bien évolué et les figures sont bien plus modernes et compliquées.

L’histoire de ce groupe d’amis commence lorsqu’un, puis deux, puis trois s’y sont mis… Un univers que certains ont découvert grâce notamment à des tutoriels qui permettent de débuter en visionnant des petits films explicatifs sur Internet. Mais ça c’était avant. Désormais, ils sont nombreux au sein SK8/S3T et les plus aguerris conseillent les novices. On peut les suivre sur leur compte Instagram avec leurs vidéos acrobatiques de figures, de trick précisément. Car qui dit skateboard, dit pratique de l’anglais obligatoire. Avec plus de 600 followers qui suivent leur exploits, les wheels, les kickflip, les backside ou les boardslide s’enchaînent, chacun «se tirant la bourre», avec le désir de s’améliorer, encore et encore. Pas de secret, comme dans tous les sports : c’est en pratiquant que l’on devient un vrai skateur. Mieux vaut tout de même être jeune, car des chutes, ils en on tous connues.

La rencontre avec ses jeunes garçons et filles a été également un temps de revendication pour le Skate Park de Vendôme, posé aux Prés-aux-Chat. D’abord améliorer la sécurité, car souvent les plus jeunes (moins de 8 ans) ne connaissent pas les règles d’usage d’une piste et coupent sans cesse les trajectoires. Agrandir bien sûr le parc, mais également réparer certains blocs, usés par le temps. De même, disposer d’un espace couvert facilitant la pratique l’hiver avec un éclairage adapté. Un point d’eau aussi, pour se rafraîchir et s’hydrater. Des idées pour leur sport favori, ils en ont à foison. Mais comme ils le disent tous, le skate c’est avant tout un état d’esprit, un style de vie en somme.

Alexandre Fleury