Super Stock-Car à Souday

La 30e édition du Grand Prix du Perche de Super Stock-Car, fort apprécié des amateurs de «sport-spectacle», sera organisée le dimanche 17 septembre, à partir de 15 heures, sur les terres de la famille Granger.

Voici 31 ans qu’un camion chargé d’automobiles colorées et un peu transformées s’arrêtait un dimanche matin faire le plein à la station-service de Souday. Curieux, le pompiste apprenait que ces voitures très particulières allaient participer à une compétition de stock-car à quelques dizaines de kilomètres dans la Sarthe. L’après midi, parmi les spectateurs, Jacquy Hélière, le pompiste multi-casquettes car également agent Renault, mais surtout Président depuis 1975 du Syndicat d’Initiatives de Souday.

L’année d’après, Jacquy Hélière prenait le risque d’organiser dans son village sa première course automobile. Ce fut un succès et cette année 2017, la 30e édition du Grand Prix du Perche de Super Stock-Car, fort apprécié des amateurs de «sport-spectacle», sera organisée le dimanche 17 septembre à partir de 15 heures sur les terres de la Famille Granger.

«Sport-spectacle» ? C’est en effet au départ une compétition sportive, course automobile de vitesse, mais organisée sur un tout petit anneau de 200 mètres maximum de développement, qui pour une compétition normale ne recevrait que 4 à 6 voitures. Mais, les règlements techniques du Super Stock-Car autorisent d’aligner au départ lors des 4 premières manches de 12 à 18 automobiles, et surtout avec la possibilité d’aller jusqu’à 25 véhicules simultanément lors des 3 dernières séries.

Imaginez 25 automobiles sur un aussi petit circuit ! Elles se retrouvent dès le premier tour pare-chocs contre pare-chocs, portières contre portières, dans un embouteillage permanent émaillé d’accrochages, bousculades, tonneaux ou situations inimaginables dues à une trop forte densité de voitures en piste. C’est comme cela que ce sport devient spectacle.

Et si on ajoute qu’une grande parade permet de présenter chaque club et ses pilotes dont les voitures sont peintes aux couleurs de leurs écuries respectives, impeccables (au départ), pimpantes et fières, des Super 5, Twingo, Renault 4, 206, AX et autres Volkswagen (que des petits gabarits de 4 m maximum), on garde en mémoire que le clou du spectacle sera la dernière épreuve.

Cette dernière manche permettra en effet à tous les pilotes encore «valides» et disposant d’un stock-car encore en état de marche de s’affronter une dernière fois. Mais cette dernière fois, il n’y aura pas de classement et le meilleur sera celui qui, ayant éliminé tous ses adversaires restera seul en piste !

Cette année encore, l’écurie voisine de la Sarthe sera représentée par le spectaculaire Thierry LOCHON, les frères HARDONNIERE, Benjamin DARREAU et Jonathan MERIAU. Fabrice REGOIN et Johan LHERMITE compléteront cette équipe Sarthoise. Benoit VADE et Adam BEAUCHAMP, de Cormenon ont également été engagés et feront leur début ce dimanche 17 septembre à 15h.

Deux pilotes de Cormenon engagés au Stock-Car de Souday, le dimanche 17 septembre

Deux jeunes pilotes locaux ont souhaité participer à cette course de stock-car de Souday : Benoît Vadé et Adam Beauchamp tous deux de Cormenon, petite bourgade située à une dizaine de kilomètres.

Grâce à leurs licences validées récemment par la Fédération des sports mécaniques originaux, ils étaient voici deux semaines dans la Sarthe, au cœur de l’organisation de la course de Saint-Georges-du-Rosay pour prendre idées et conseils quant à la préparation des voitures de compétition, mais aussi pour observer et enregistrer les pièges à éviter sur ce petit circuit lorsqu’ils seront confrontés à ces pilotes, certes amateurs, mais qui au fil des années ont acquis des réflexes de professionnels.

Pour la mise au point de leurs moteurs et tirer le maximum de puissance, l’ ancien pilote et agent Renault de Souday, Christophe Hélière, ne refusera certainement pas de les «tuyauter».

Rendez vous dimanche 17 septembre, à 15 heures sur le petit circuit de Souday.

Le Petit Vendômois