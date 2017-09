Tel père tel fils

Avec plus de 60 Ironman au compteur, un double record du monde et une très large partie des courses les plus dures au monde de bouclées, on pourrait croire blasé notre Ludovic Chorgnon, dit Ludo le fou. Hors il n’en n’est rien, mieux l’excitation est plus élevée que jamais !

En effet, Antoine, son fils de 20 ans, a participé à son premier Ironman officiel à Vichy. il en avait déjà bouclé un à l’âge de 18 ans à l’occasion du Défi41, mais alors âgé de 18 ans il avait dû le courir sans dossard, la FFTri n’autorisant les inscriptions sur cette distance qu’à partir de 20 ans. Alors forcément Ludovic ne pouvais manquer l’évènement, et il était lui aussi de la partie pour le voir évoluer, «d’autant qu’il nage beaucoup plus vite que lui et qu’il roule fort» d’après le recordman.

Mais jusque-là il n’aurait fait «que» comme des dizaines d’autres jeunes de son âge qui ont relevé le challenge.

Samedi 9 septembre, dans le cadre de sa préparation physique pour la Diagonale des Fous (du 19 au 21 octobre), Ludovic Chorgnon s’est inscrit à l’ Ironman le plus dur du monde, l’Evergreen Endurance dans les Alpes (4km de natation, 191km de vélo avec 5400m de dénivelé positif et 42km de course en montagne avec 2500m de D+). Et alors que Ludovic avait toutes les peines du monde à suivre son fils dans une sortie vélo en montagne de 190km et 5000m de Dénivelé, l’idée a germé presque instinctivement dans leurs têtes : «et pourquoi pas tenter la passe de 2 en moins de 2 semaines, qui plus est avec l’Ironman le plus dur du monde ?». Et bien c’est désormais officiel, il n’y aura pas 1, mais 2 CHORGNON à enchaîner ces 2 Ironman aux terrains totalement opposés (parcours vélo légèrement vallonné et course à pied sur route ultra plate pour Vichy contre vélo avec 5 grands cols et trails en montagne pour l’Evergreen) en moins de 2 semaines.

«Une occasion magnifique de partager ces challenges en famille, mais aussi de se tirer la bourre entre père et fils ou le jeune rapide contre le vieux expérimenté …» s’amuse à conclure Ludovic.

Le Petit Vendômois