Thomas Debenne, un garçon en or !

Thomas Debenne de la Société mixte de tir de Vendôme a vécu une saison d’enfer. Voyez plutôt : trois titres mondiaux, trois titres nationaux et l’obtention en juin d’un Bac S avec mention bien. Le garçon vient de recevoir la médaille de la ville de Vendôme, un des plus jeunes Vendômois à l’obtenir.

En septembre 2015, le sociétaire de la Société mixte de tir (SMT) Vendôme intègre le pôle France de tir à Lille. Pour cette nouvelle rentrée 2027-2018, le jeune médaillé se posera à Strasbourg pour entamer une licence en mathématiques/informatique et en même temps continuer le tir sportif de haut niveau. Champion de France à l’arbalète à 10 m juniors en février, médaillé de bronze en carabine 10 m en cadets, Thomas Debenne enchaîne les succès avec une participation dans la sélection nationale junior, en mars, en vue d’une compétition internationale à Dortmund en Allemagne, et en avril à Hanovre. Mais, après une sélection nationale pour les Mondiaux, à Chabris, dans l’Indre, la consécration, est arrivée en juillet à Osijek, en Croatie, là où le jeune Vendômois remporte l’argent en «individuel debout» et termine à la quatrième place à l’arbalète «à genou» 10m. Champion du monde à 30m, vice-champion du monde à 30m position debout et par équipe, champion du monde avec ses coéquipiers Dimitri et Florian à l’arbalète 10m et à l’arbalète 30m position debout avec Nolwenn et Théo, le jeune collectionne les titres de prestige. « Thomas est un exemple et il doit être pris en exemple par les jeunes tireurs du club. Vouloir c’est bien, mais faire et mettre en place tout ce qu’il faut pour arriver à son but, c’est une autre affaire. Et tous les tireurs vendômois de compétitions entendent souvent deux phrases : «Quand on veut, on peut” et “Il n’y a pas de problème, il n’y a que des solutions”…», explique avec émotion François Célerin, de la SMT Vendôme, son entraîneur Vendômois de 2006 à 2015.

Reçu à la mairie avec les honneurs, Thomas Debenne a donc reçu des mains du maire, Pascal Brindeau, la médaille d’or de la ville, une de plus pour ses résultats en compétition. Une cérémonie en présence de ses parents et de tous les membres de la SMT de Vendôme. La grande famille du tir sportif vendômois était réunie pour saluer un co-équipier en or.

Alexandre Fleury