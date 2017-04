Tour du Loir et Cher

Le 14 avril: Savigny-Vendôme sur une distance de 211 kilomètres.

C’est avec grand plaisir que nous accueillons le 58e Tour du Loir-et-Cher Edmond Provost sur la ligne de départ dans notre commune. Ce sera la 3e étape : Savigny-sur-Braye-Vendôme, la plus longue, la plus difficile, qui empruntera nos routes sinueuses et pentues rendant le parcours très sélectif. Les coureurs seront encore à Savigny-sur-Braye, après quelques heures de course, pour se ravitailler et poursuivre leur route. La ténacité, l’imagination et la passion des organisateurs bénévoles de ce Tour cycliste départemental ont fait perdurer cette manifestation de très haut niveau, permettant de découvrir de jeunes talents que l’on reverra certainement dans des épreuves internationales.

Je voudrais remercier l’engagement de nos bénévoles locaux qui aident à la bonne organisation et rendent un grand service pour sécuriser l’étape en contribuant à son bon déroulement.

Je n’oublie pas l’appui financier de la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois qui, tout en reconnaissant l’intérêt sportif du Tour, participe à la découverte de notre région en la sillonnant par cet évènement majeur et de grande réputation. Je souhaite à tous les participants, spectateurs, bénévoles, un maximun de plaisirs sportifs.

Jean-Claude Seguineau, maire de Savigny-sur-Braye

Il est peu de départements à voir leur nom associé à un événement sportif nationalement reconnu. C’est le cas du nôtre qui accueille, depuis 1960, une course majeure du début du calendrier cycliste. Des générations de compétiteurs s’y sont succédé pour affronter les difficultés d’une course exigeante et âprement disputée. Notre ville est chaque année associée à cet événement et a une nouvelle fois choisi d’accueillir une arrivée d’étape, le vendredi 14 avril. Comme souvent avec le Tour du Loir-et-Cher, les distances proposées aux coureurs seront considérablement étirées par rapport aux trajets en ligne droite. Et les 24 km qui séparent Vendôme de Savigny-sur-Braye, vont se transformer en une longue pérégrination de 211 km. Elle conduira les compétiteurs à la découverte de tous les territoires vendômois avec comme point d’orgue la montée vers Fontaine-Raoul, le plus haut point du Loir-et-Cher et l’emprunt des fameux chemins calcaires de Villerable et de Vendôme qui seront les juges de paix des coureurs, avant l’arrivée avenue Gérard Yvon. J’invite les vendômois à venir nombreux et en famille encourager les cyclistes et profiter d’un événement populaire. J’adresse mes plus vives félicitations et remerciements aux organisateurs du Tour du Loir-et-Cher, aux bénévoles de l’Union cycliste Vendômoise et aux agents du service public qui assurent la qualité et la sécurité de cet évènement sportif majeur du calendrier cycliste international.

Pascal Brindeau, maire de Vendôme

