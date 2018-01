Triathlon : les Audoniens assurent !

L’association sportive de Saint-Ouen, Tri Attitude 41, propose du triathlon et regroupe nombre de licenciés. Cela fait sept ans maintenant qu’elle transmet les valeurs de cette discipline sportive exigeante.

En décembre, l’heure était au bilan. «Lors de la saison passée, les Audoniens, jeunes et moins jeunes, ont de nouveau confirmé leur implication», souligne Franck Vallade, le président du club. Une saison marquée par des classements régionaux encourageants avec une première place en troisième «Division homme de duathlon et triathlon» et un titre régional par équipe en aquathlon. «Ce qui nous amène à un résultat plus que correct, et le club obtient une sixième place parmi les 28 associations que compte la Région Centre-Val-de-Loire», se réjouit le président.

Les 48 jeunes du club ne sont pas en reste avec 91 podiums, 47 victoires, un titre régional, et cinq triathlètes classés au Challenge national Jeunes. «Notre projet associatif s’enrichit cette année du label “Triathlon Santé Bien-être”, permettant de proposer un sport loisir qui s’adapte selon les pathologies et l’âge des participants», poursuit Franck Vallade.

Grâce aux bénévoles et aux licenciés, Tri Attitude 41 renouvellera pour la seconde année consécutive son Duathlon à Saint-Ouen, le 25 mars prochain. Cet événement régional et sélectif des championnats de France Jeunes est également une épreuve labellisée «Triathlon durable».

Et pour celles et ceux qui souhaitent découvrir cette discipline sportive, Tri Attitude 41 offre un mois de découverte. «Ce sport transmet des valeurs de fairplay, d’humilité, de dépassement et de confiance en soi à travers la gestion de l’effort et du temps qu’il requiert», conclut Franck Vallade.

Renseignement : tri.attitude.41@hotmail.fr / 06 82 23 99 12.

Alexandre Fleury