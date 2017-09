USV Natation aux Championnats de France Masters Vichy

Avec quatre représentants l’ USV Natation était à nouveau présente aux Championnats de France Masters Natation qui se sont déroulés du 29 juin au 2 juillet à Vichy.

Alain Berthier C11, Josette C10, Fanfan Mérillon et Patrice Dubois C8. Frédérique Dupré C5 ayant dû déclarer forfait pour causes de blessures n'a pas pu remettre en jeu ses titres acquis l'année dernière à Canet.

Alain Berthier était engagé sur 50/100/200 Brasse et relais 4×50 4 nages, Josette Berthier engagée sur 50 Brasse et Nage libre et relais 4×50 4 nages, Fanfan Merillon engagée sur 50/100 Brasse, 50/100 Nage libre, 50 dos et relais 4×50 4 nages, Patrice Dubois engagé sur 50/100/200 Brasse, 50 nage libre et relais 4×50 4 nages.

De très bonnes performances pour tous les nageurs qui ont amélioré leur temps d’engagement.

Le relais Vendômois termine 9ème relais français.

Fanfan Mérillon améliore 2 records départementaux en 50 nage libre et dos.

Alain Berthier remporte 3 titres de Champion de France au 50,100, 200 Brasse après avoir remporté ces mêmes 3 titres cet hiver à Dunkerque. Il avait d’ailleurs remporté 6 titres de Champions de France en 2016 sur ces mêmes distances, soit 12 titres de Champions de France en 2 ans..!!

L’ USV Natation félicite ses représentants pour leurs engagements et résultats

Le Petit Vendômois