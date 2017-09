Le Vendômois au cœur de la course

Le rallye Cœur de France intègre cette année le championnat de France de première division et se propulse dans la cour des grands rallyes de l’Hexagone. Du 28 au 30 septembre, la ville de Vendôme et le territoire vont résonner au son des moteurs de ces voitures pas comme les autres.

C’est avec enthousiasme que Vendôme accueille pour la première année le rallye Cœur de France, lequel fête sa 20e édition. «Comme le rallye change de catégorie pour l’épreuve 2017, les organisateurs cherchaient à adosser leur épreuve à une ville moyenne, comme le demande le cahier des charges de la Fédération française des sports automobiles (FFSA) pour l’organisation d’une épreuve du Championnat de France», explique Pascal Brindeau, maire de Vendôme et Président de la communauté d’agglomération Territoires Vendômois. Comme les années précédentes, les courses se dérouleront autour de Savigny-sur-Braye avec une incursion dans la Sarthe, du côté de Bessé-sur-Braye. «Les épreuves spéciales (ES) à Savigny et les communes environnantes ont fait chaque année l’unanimité parmi les pilotes participants. Nous les avons renouvelées, rallongées pour certaines et nous avons reçu un accueil excellent. De plus une ES spectacle de 1,5 km animera le cœur même du bourg de Savigny le vendredi soir», détaille Jean-François Dupas, président de l’organisation de Cœur de France.

Le rallye Cœur de France a dû doubler son budget pour son passage en première division, soit 290 000 euros, une évolution logique selon les organisateurs compte tenu du cahier des charges de la FFSA, de l’augmentation du kilométrage des épreuves par rapport aux autres années et des obligations de sécurité. «Premier partenaire du rallye depuis de longues années, la région Centre-Val de Loire n’a pas manqué de renouveler son soutien et de l’augmenter compte tenu de l’impact promotionnel du rallye», se félicite Jean-François Dupas. Vendôme est devenu ainsi partenaire pour l’accueil de l’épreuve et s’organise pour recevoir une centaine d’équipage et leur staff. « Nous voulons accroître la notoriété de la ville et de ses environs, mais aussi créer de l’activité économique par la venue de dizaines d’équipages, leurs équipes et les milliers de spectateurs. Un événement fédérateur pour les Vendômois qui pourront participer aux animations gratuites, avec le départ, le parc d’assistance et le podium d’arrivée», complète Jean-Claude Mercier, conseiller municipal, délégué aux sports et véritable cheville ouvrière de ce projet pour la ville. Un rallye qui devrait attirer un grand nombre de spectateurs car il se situe à moins de deux heures de la région parisienne. Plateau prestigieux et frissons garantis !

Le programme

Jeudi 28 septembre : vérifications techniques devant le Minotaure et parcours d’essai chronométré de 3 km à Villerable.

vérifications techniques devant le Minotaure et parcours d’essai chronométré de 3 km à Villerable. Vendredi 29 septembre : 8h30, les concurrents partiront de la place Saint-Martin, à Vendôme en direction de Cellé, Bonneveau et Bessé-sur-Braye pour trois épreuves spéciales. De 18h30 à 20h30 : une spéciale de 1,5km à Savigny-sur-Braye avec de nombreuses animations.

8h30, les concurrents partiront de la place Saint-Martin, à Vendôme en direction de Cellé, Bonneveau et Bessé-sur-Braye pour trois épreuves spéciales. De 18h30 à 20h30 : une spéciale de 1,5km à Savigny-sur-Braye avec de nombreuses animations. Samedi 30 septembre : départ de Vendôme à 8 heures en direction de Savigny pour une spéciale de 25 km, puis à Sargé-sur-Braye pour un parcours de 27 km. Pause à Savigny le midi, puis mêmes parcours pour l’après-midi. Podium final à 18 heures, place de la Liberté, à Vendôme.

Alexandre Fleury