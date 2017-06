Randonnée pour Marion, le dimanche 11 juin 2017 à Villavard

Cette randonnée est organisée afin de soutenir l’association « Ainsi Font pour Marion ».

Marion est une petite fille âgée de bientôt 3 ans qui, à la suite d’un accouchement difficile, est atteinte d’infirmité moteur cérébrale.

Sa maman, ses grand-parents ainsi que ses tantes sont originaires de Villavard, près de Montoire. Tous les fonds récoltés à l’issue de cette randonnée seront reversés à l’association afin d’acheter du matériel adapté au handicap de Marion, non pris en charge à 100% par les services.

Infos pratiques : dimanche 11 juin, rando « pour Marion », parcours de 6 km (accessible à tous), 12 km ou 17 km. Départ place de l’église à Villavard. Participation 3.50€.

Collecte de papier sur place

Marre de tous ces papiers, enveloppes, journaux, catalogues, magazines… qui s’entassent chez vous et qu’il faut emmener à la déchetterie ? L’association « Ainsi Font pour Marion » propose également de les collecter pour les recycler.

Ainsi, grâce à vous, les fonds récoltés financeront des séances de rééducations mais aussi du matériel adapté pour Marion.

Contact : « Ainsi Font pour Marion », 06 61 26 44 49 et facebook

Qu’est ce que l’Infirmité motrice cérébrale soit IMC ?

Trois lettres que le pédiatre a coché dans le carnet de santé lors de la visite des 9 mois de Marion.

Sans explications ni aide, sans même me le dire, Marion était rentrée dans une case de 3 lettres dont je ne connaissais pas leurs significations. Alors j’ai cherché, d’abord dubitative, ba oui le déni quoi, puis en colère et enfin, je me suis bougée pour que Marion ne reste pas dans cette case. Il y a de nombreux cas d’IMC aussi différents les uns des autres alors je vais plutôt me concentrer sur le cas de Marion.

Elle est quadriplégique spastique :

Quadriplégie : atteinte des membres et du tronc avec difficulté d’élocution et dysphagie. 45 % de retard mental. Scoliose, rétractions et luxations de hanche.

Et Spastique : réflexes myotatiques hyperactifs et clonus.

En gros, Marion ne contrôle pas ses membres et en plus certains de ses muscles se contractent de façon anarchique et involontaire (c’est la dystonie).Tout cela entraîne de nombreux tracas dans le quotidien de Marion, voici un schéma qui récapitule assez bien ses difficultés.

Le Petit Vendômois