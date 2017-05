Venez fêter Dame nature !

Portes ouvertes d’une exploitation hors du commun, qui pratique une agriculture de conservation des sols.



Une visite guidée par l’exploitant, Denis Callu, céréalier et éleveur de vers de terre, abordera les thèmes suivants : L’agriculture de conservation des sols en semis direct, l’agroforesterie, la biodiversité, la haie, les espèces et les auxiliaires de culture, la rotation des cultures, la fertilité du sol.

Des panneaux pédagogiques et explicatifs seront exposés, et des expériences seront proposées afin de mettre en évidence les impacts sur la structure des sols et sur leur fertilité du travail ou non travail des sols (simulateur de pluie, test d’humus…). Débat autour d’un chaleureux pique-nique à partir de 12h (apporter son pique-nique). Sortie gratuite.

La réservation n’est pas obligatoire mais conseillée.

La Maison Botanique au 02 54 80 92 01 ou par mail à contact@maisonbotanique.com